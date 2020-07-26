威力彩頭獎號碼會歷史重演嗎？根據台彩公布的派彩結果，史上4次超過20億頭奨的威力彩，特別號竟都開出相同號碼「03、08」，令聞者嘖嘖稱奇。這次頭獎上看31億元，民眾拳擦掌想抱回大奨，這神奇數字或可作為參考。

根據統計，威力彩頭獎機率為2208萬分之一，最困難命中的就是第2區特別號，即使第1區6個號碼全中，也只能得到貳奨，奨金可差多了。以23日開獎為例，中頭獎一注可得25億，中貳奨便縮水不到5千萬，由於有4注中貳奨，一注可分得的獎金只剩1247萬5190元，兩者金額可達數百倍差。

台彩官網顯示，威力彩23日開出的號碼「01、09、17、18、31、35」，有4注第2區沒中，平分1247萬5190元的貳獎彩金。至於史上4次超過20億頭奨的威力彩派彩結果，經整理分別如下：

2013年7月18日

桃園「千百萬彩券行」開出第102057期的23.62億頭獎，號碼為「01、02、06、12、30、36」，第二區「03」。

2015年4月23日

台中「金錢櫃彩券行」開出第104000033期30.03億元頭獎，號碼為「09、11、15、25、28、38」，第二區「03」。

2015年9月14日

台北士林「飛來發彩券行」開出第104000074期28.7億元頭獎，號碼為「09、19、21、23、27、37」，第二區「08」。

2019年8月12日

台南「成功領公益彩券」開出第108000064期28.7億元頭獎，號碼為「02、06、29、31、36、37」，第二區「08」。

(中時新聞網)