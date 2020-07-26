全台今天高溫悶熱，一早10縣市就發布高溫資訊，午後慎防雷陣雨。氣象局表示，本周白天各地多雲、高溫炎熱，今天到周二(7/26~28)午後西半部、宜花平地及山區有局部短暫雷陣雨並有大雨發生可能。周三至周六(7/29~28) 午後西半部、山區有雷陣雨，山區留意局部較大雨勢。

氣象局表示，本周高溫普遍達33至36度，今天受西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，周一、周二（7/27、28）風向為西南風，清晨至上午中南部地區有短暫陣雨或雷雨，午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部、宜花平地有局部短暫雷陣雨，有局部大雨機率。

氣象局說，周三至周六（7/29~8/1）風向轉為偏東南風，東部、東南部地區有零星雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意局部較大雨勢。

氣象專家在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，昨天(7/25)台東大武因為焚風效應，飆出全台史上最高溫40.2度。今天到周二大氣不穩定，午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生機率，注意雷擊、強風及瞬間強降雨。周三至周六西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。

◎高溫(中午前後)

橙色燈號(連續36°C高溫)：臺東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷

黃色燈號(達36°C以上)：臺北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷。

圖為高溫資訊。(氣象局)

(中時新聞網)