高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」。近日李眉蓁被爆涉及論文抄襲，選情恐受到不小影響。有臉書粉絲專頁分析近日聲量後表示，陳其邁以47%暫居第一，李眉蓁雖以5%差距落後，暫居第二，但由於李負面聲量居多，「實際上的支持度恐怕已有拉開」。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」發文指出，根據目前所掌握的聲量工具，包括 GoogleSERP分析、新文易數即時聲量分析、專頁儀表板新聞聲量分析，以及 GoogleTrends，進行32天的聲量綜合評比，目前陳其邁以47%暫居第一，李眉蓁落後5%居次，吳益政僅11%。

該粉專提及，從6/23-7/24這段期間以來，影響補選的重要因素，包括台北市長柯文哲批評陳其邁「票投陳其邁就是懲罰自己」，讓陳其邁的聲量獲得飆高；其次就是李眉蓁的MV與論文抄襲事件，讓李眉蓁的負面聲量飆到最高。該粉專稱陳其邁遭到柯評論的聲量，對陳其邁來說是正面聲量，李眉蓁的MV本能拉到完全對政治無感的聲量，未料，在論文抄襲事件之後，所換得目前的高聲量，為負面聲量居多。

該粉專直言，陳其邁表面上與李眉蓁差距僅有5%，「但實際上的支持度恐怕已有拉開」。至於吳益政，在李眉蓁論文抄襲事件發酵後，聲量已經跌入谷底中的谷底。

(中時新聞網)