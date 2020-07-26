潤寅集團負責人楊文虎、王音立夫婦向12家銀行詐貸472億元案，雖然楊、王2人已認罪，但台北地院日前因2人羈押期限將屆滿，認為2人涉嫌重大，詐貸金額龐大，且有逃亡、滅證、串證之虞，首度裁定2人延長羈押禁見2個月。

檢方調查，楊文虎、王音之自2008年6月起指示員工林奕如、莊淑芬等人，利用旗下公司以偽造不實買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件，勾結多家上市公司主管虛列交易，陸續向12家銀行申辦國內應收帳款融資，詐貸金額472億。楊、王2人事後潛逃美國，分別在今年1、3月被美方逮捕返台歸案。

北檢於今年1月起訴潤寅案、並於5月追加起訴。北院審理時，楊、王認罪，由於2人羈押期限將在8月4日屆滿，因此日前開庭審理是否延押。

合議庭認為，2人犯罪嫌疑重大，且全案共犯結構複雜，涉案人數眾多，不法利益龐大，2人為規避刑責及民事求償，有與共犯或證人勾串或滅證可能。加上王女案發後指示同案被告清理、銷毀公司文件，已有滅證情事，且楊、王2人均經遣返回國，亦有逃亡之事實及逃亡之虞。

另楊文虎坦承因發覺潤寅公司資金周轉不靈，經與共犯林奕如、莊淑芬及律師商議後，決議逃亡，其避罪心態及其勾串、滅證之動機昭然，足認有勾串共犯或證人之虞；合議庭認為，楊、王2人仍有羈押必要，首度裁定延押，裁定2人自8月4日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

(中時 )