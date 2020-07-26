國民黨立委許淑華近日勤回選區南投跑行程，常在臉書介紹南投在地美食的她，今天Po出雙手抱雙胞胎的照片，並詢問廣大網友「雙胞胎都是這樣抱嗎？」，讓許多人以為是許淑華的小孩，除留言提醒她「左手要再抬高一點」。更有網友大讚「有媽媽的味道」。

有國民黨「漂亮寶貝」美稱的許淑華，過去擔任過南投縣議員、南投市長、並在2014年底投入2015年南投立委補選，成功轉戰成立法委員，並在2016年、2020年皆順利連任，並在2018年時，擔任前高雄市長韓國瑜競選市長時的競選總部發言人，且在11月23日選前之夜，變裝「神力女超人」為韓國瑜拉抬選情。

許淑華過去常在臉書分享南投在地美食、道路交通改善工程等地方會勘行程、以及在臉書分享國民黨立院黨團時政議題。她今天在臉書則有別以往PO出雙手抱2小孩的照片，並詢問廣大網友「雙胞胎都是這樣抱嗎？」。

藍委許淑華今天26日PO出雙手抱雙胞胎的照片。(圖/翻攝自 許淑華臉書)

引來許多不明所以的網友留言討論，紛紛表示，「女超人變奶媽！雙胞胎好可愛」、「母愛大爆發」、「有媽媽的味道」、「滿月了嗎？恭喜委員」、「委員很想要有一個哦！」、「真是好媽媽」。也有網友提醒她「手勢好像不太對，左手要再抬高一點，寶寶才不會不適」、「一個揹後面，一個用抱的或揹前面，否則手很快就廢了」。

(中時新聞網)