茂盛醫院執行長李俊逸指稱，精卵相斥，其實嚴格的說，是女方的陰道、子宮頸環境會讓精子奄奄一息、失去活力，自然無法順利讓卵子受精。（馮惠宜攝）

天啊，相愛的倆人盼不到愛的結晶原因竟然是精卵相斥！台中37歲的林小姐和先生結婚7年都無法懷孕，一開始以為是子宮內膜異位引起，3年前到茂盛醫院求診，透過同房測試，這才發現她的陰道不利先生的精子存活，也就是俗稱的精卵相斥，最後是透過試管嬰兒受孕，才讓他們夫妻倆誕下可愛男寶寶。

茂盛醫院執行長李俊逸指稱約有3成的育齡夫婦會不孕，在女方排除有輸卵管阻塞、雙角子宮等器質性問題後，仍有不少不孕夫婦精蟲、卵子都正常卻無法自然受孕，其中有一大部分是精卵相斥造成，但嚴格的說，是女方的陰道、子宮頸環境會讓精子奄奄一息、失去活力，自然無法順利讓卵子受精，臨床上有人利用益生菌改善女方生殖道環境治療，但最快的方式就是透過試管嬰兒技術讓倆人可以有愛的結晶。

要確定是否是這個原因造成不孕，檢測的方式稱為同房測試，必須女方在打過排卵針後於生理期第13、14天和先生行房後在12小時內到醫院由醫師取其子宮頸黏液做檢驗，透過顯微鏡看其中精蟲活動力答案就能揭曉了。

李俊逸強調，精卵排斥的患者並不少見，不孕症治療的患者年齡偏高，但他曾遇過28歲年輕夫婦結婚兩年沒避孕卻無法懷孕，最後通過同房測試才發現是精卵排斥，最後也是做試管寶寶才有了愛的結晶。

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(中時 )