到底快艇後衛路威廉斯有沒有亂跑，答案很快揭曉！《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，聯盟針對路威廉斯請假離開園區的活動軌跡進行調查，藉以評估他歸隊之後的自我隔離時間長短，假如他真的亂跑，恐怕將至少隔離10天。

路威廉斯25日突然傳出因為祖父過世離開奧蘭多消息，卻被他的好友美國嘻哈歌手傑克哈洛狠狠「出賣」，因為哈洛貼出兩人待在夜店戴口罩照片，路威廉斯戴的口罩還是NBA在隔離區內發放的，儘管哈洛很快刪除，傷害卻已造成。

《ESPN》薪資專家馬克斯報導，假如路威廉斯面臨10天隔離，那麼他將可能至少缺席兩場例行賽，且損失大約15萬美元薪資，如果他只須隔離4天，就可趕上31日復賽後的開幕戰，目前路威廉斯已經返回奧蘭多，且正式接受聯盟調查。

誇張的是，路威廉斯坦承自己在美國時間23日晚間，前往亞特蘭大當地相當知名的脫衣舞俱樂部，原因是他出席過祖父喪禮後，才前往那裡用餐，更強調他在俱樂部內時並無「表演人員」，接下來就看聯盟信不信他的這番解釋了。

查拉尼亞也在今天爆料，才剛返回奧蘭多的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，聯盟確定只須隔離4天，代表他能在31日鵜鶘開幕戰遭遇爵士之前順利歸隊，然後趕上這場開幕戰，可見錫安威廉森比路威廉斯乖多了，並未趁著離隊到處趴趴走。

(中時 )