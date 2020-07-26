久違的MLB復賽後創下高收視率，但也有球迷表示不喜歡轉播單位配上的模擬音效，甚至還有轉播人員在比賽中說：「芬威球場的觀眾愈來愈大聲了。」然後被網友嗆說「是看到鬼喔？」觀眾席明明空無一人，有必要硬加這些聲音嗎？

費城人轉播總監狄納多(Mark DiNardo)告訴當地媒體說：「大聯盟幫助我們製造出最自然的模擬觀眾音效，他們還特別要求不可以放進噓聲。這很有趣，因為大家都說有噓聲才像費城。我們盡可能做出貼近真實的效果，也會依據現場狀況放入適當的反應。」

例如有人擊出安打得分的時候，模擬的觀眾也會跟著歡呼。其實這些大聯盟提供的音效來自授權電玩遊戲《MLB The Show》，遊戲製作商則是從比賽現場擷取音效，因此這些模擬音效是來自真人的聲音，再加上轉播的重新調校。

就算在家收看的球迷可能不喜歡這些音效，但狄納多告訴大家這是他們煞費苦心弄出來的，有球迷表示：「沒看到人卻有聲音，感覺毛毛的。」美媒CBS嘲笑太空人和紅襪「逃過一劫」，還好聯盟禁止播放噓聲，不然他們肯定會被這些幽靈觀眾「噓得很慘」。

(中時新聞網)