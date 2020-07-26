靜宜大學全面建置優質國際化校園環境，提供多元交流，學生在校園內就能體驗國際化！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜由「美國主顧修女會」創立，除「國際化」的DNA，還有學校推動「411遊留學」、雙聯與三聯制學位。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學「國際化」教育獲得各界高度肯定，年年勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助，並榮登《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長TOP20」及《遠見雜誌》「最佳大學排行」多項評比，名列全國私校前茅佳績；校方也全面建置優質國際化校園環境，提供多元交流，學生在校園內就能體驗國際化。

校長唐傳義指出，靜宜大學由「美國主顧修女會」創立，除「國際化」的DNA，還有學校推動「411遊留學」、雙聯與三聯制學位，及跨國研究、專業海外實習等策略，也是培育學生跨國移動力、累積海外實戰經驗的重要推手。

靜宜校園氛圍就是國際化的第一步！唐傳義指出，國際交換生及專業海外實習是靜宜國際化的２大特色。靜宜「交換生」是雙向制度，鼓勵學生出國，更歡迎國際學生到靜宜，在校園中能擴展視野，順利接軌國際！

秘書長簡義信指出，真正國際化是協助學生提升競爭力，並銜接未來就業；校方成立「職涯發展暨產業促進處」，推動學生國際職涯及專業、多元海外實習，讓實習成為國際工作媒合的重要平台。靜宜國際化很重要的一環是瞭解與解決台商的需求，校方積極規劃境外生在靜宜實習，「就業導向」也媒合學生實習及幫助台商。

國際暨兩岸事務處長張文菁說，靜宜國際化特色「411遊留學」，即大學4年，短期遊學1次及長期留學1次。該校全球姐妹校達430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校；學生依興趣、能力及預算前往全球750多所學校遊留學。

靜宜還有雙聯學位，學生可到美國、德國、英國及奧地利等國留學1年，畢業時拿2校畢業證書；碩士班有三聯學程，參與學生可擁有海外3個國家學習及產業鏈結經驗，同時擁有3張畢業證書。

靜宜為建置國際化校園環境，「國際學生宿舍」是未來重要規劃，提供境外及靜宜大一新生入住，以英語為主要語言；宿舍溝通全部英文化，在校園內即能體驗國際化的學習環境。

靜宜更建構線上英文、華語、文化類及專業課程，讓對台灣文化或靜宜學習有興趣的海外姐妹校學生，可線上交換及選課。跨國研究部分，除與國外知名大學合作，靜宜目前也向科技部申請，準備在泰國成立海外科學研究中心，進行食品加工方面研究。

(中時 )