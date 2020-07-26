高雄補選國民黨候選人李眉蓁，碩士論文遭爆96%抄襲引發爭議，昨（25）日競選總部成立，李眉蓁表示自己知名度沒有對手陳其邁高，但因論文爭議「這兩天我紅了」，甚至激動落淚。對於李眉蓁的心情，國民黨立委葉毓蘭感同身受，說「這樣的心情，我最能體會」。

葉毓蘭在臉書表示，國民黨展現空前的團結，從各地湧向高雄，參加李眉蓁競選總部的成立大會，現場很熱，但是支持者的情緒更熱，如果民進黨認為2020的817已經終結了國民黨，恐怕就大錯特錯！

回憶起去年11月，國民黨提名葉毓蘭和吳斯懷擔任不分區後，民進黨傾全力抹紅抹黑，四處都有「下架吳斯懷，下架葉毓蘭」的看板，說她挺黑警舔共等莫須有罪名。葉毓蘭嘆，再怎麼努力也難以洗刷冤屈，直到最近立院臨時會中，努力捍衛中華民國堅守崗位的表現，終於被看到了，一如吳斯懷在磐石艦染疫前所提出的警告，終於讓國人看到他的專業。

葉毓蘭認為，李眉蓁在論文事件中的認錯道歉是正確的做法，她的勇敢會是她最重要的資產，因人非聖賢，孰能無過，但知過能改，善莫大焉！

葉毓蘭說，一個41歲的候選人，敢於承認29歲犯下的錯誤，遠勝過一個曾經是全國最年輕的立法委員，從政26年來不知有錯、不知所錯的常業政治人物，能夠帶給高雄市的未來更大更好更遠的想像，並喊話「不要怕被擊倒，被擊倒後要勇敢再站起來，不論擊倒幾次，勝利屬於最後站起來的那位！」

(中時新聞網)