開幕茶會特別邀請超高人氣的喔熊組長與難得出現的參山寶寶同場亮相，讓現場大小朋友相當驚喜！（參山處提供／陳世宗台中傳真）

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，24幅獲獎作品25日特別選在谷關遊客中心展出到9月25日。

參山處指出，脊梁山脈攝影展剛結束台北京站廣場展出，選擇兼具山林美景溫泉特色、適合全家旅遊的谷關做為巡迴展出的示範點，開幕茶會特別邀請超高人氣的喔熊組長與難得出現的參山寶寶同場亮相，讓現場大小朋友相當驚喜！

昨天的開幕茶會由觀光局企劃組長吳潔萍、參山處副處長曹忠猷、和平區公所課長林旭滿、代表管慧莉及谷關各溫泉業者共同出席，參山處在茶會上同時宣布「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動正式啟動；搭配正在火熱進行中的步道抓寶、中部好湯抽鑽石活動，暑假出遊來到谷關非常好玩，呷冰、步道、溫泉三個願望就能一次滿足！

觀光局企劃組長吳潔萍主持開幕時表示，2020年觀光局主打「脊梁山脈旅遊年」，因應上半年疫情衝擊，觀光局日前推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，精選出24幅獲獎作品。

6月份於台北京站廣場首展後頗受好評，特別選在以豐富山脈觀光資源著稱、群山環繞又風光明媚的谷關遊客中心來續展，特別格具意義，歡迎全國各地遊客到谷關一次飽覽臺灣山脈之美。

參山處同時宣布啟動夏日呷冰活動，處長柯建興指出，遊客在炎炎夏日出遊就是會想要呷冰，去年參山處在各遊客中心舉辦呷冰活動引起廣大迴響，今年當然也不會讓遊客失望！8／31前來參山轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山生態、松柏嶺等6個遊客中心，參加活動就可以吃到每日限量的在地特色冰品，希望鼓勵民眾來參山看攝影展、走步道、泡溫泉之外，也一起來呷冰消暑！

參山處表示，脊梁山脈攝影展開幕的同時，谷關遊客中心也來了一群相當吸睛的隊伍，參山處與救國團合作復刻之中橫健行隊一行人，已經從中部橫貫公路的起點東勢，一路走到了谷關，明天將繼續往梨山前進。中橫健行隊成員看到這些臺灣美麗山岳的照片都很開心，因為馬上就能親眼見到照片中梨山的美麗景色！

因應疫情逐漸趨緩，觀光局自7月份開始已推出團客、自由行、觀光遊樂園及台灣觀巴等「安心旅遊」方案，期待透過脊梁山脈旅遊年各項主題活動加倍帶動國內旅遊產值，也希望讓遊客一起體會臺灣山脈之美。更多「脊梁山脈攝影展2.0」與「旋轉奇冰•樂不思暑」活動內容，請上喔熊OhBear及參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

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