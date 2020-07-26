(富邦悍將主題日，台灣大秀5G新體驗 VR沈浸式棒球遊戲、VR 360演唱會重磅登場，圖為台灣大哥大總經理林之晨，圖/台灣大哥大提供)

由台灣大哥大與富邦悍將聯手舉辦的主題日【XVIII悍將中學返校日】，25日在新莊棒球場正式「開課」。最特別的是今年主題日加入5G元素，一開場就用別出心裁的AR大秀，飛行船首次帶著空投箱入場，落下的驚喜，正是台灣大期許和所有球迷一起開創的標語「Open Possible 能所不能」，讓球迷可透過手機和電視轉播大開眼界。

賽後演唱會也首度以VR 360 環景技術在台灣大Youtube官網頻道直播，提供觀眾無死角、高品質的全新視聽饗宴。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大『超5G應用』以新莊棒球場作為實驗場域，打造全台首座智慧球場，包括推出高解析度、廣視角的3D即時回放應用，在球場布建數十台高速攝影機捕捉畫面，讓球迷可利用3D即時回放功能，從不同角度欣賞精彩好球或關鍵畫面的回放，體驗全新且立體感十足的賽事。高畫質即時4K全景攝影，提供運動賽事直播轉播服務。

25日更全新推出具高沉浸感的VR虛擬棒球遊戲，賽後演場會即使不在現場的球迷也可以在YouTube上透過VR 360的環景技術欣賞演唱會，台灣大哥大表示，未來台灣大將全力運用5G新科技，讓球迷體驗猶如親臨實境的智慧娛樂饗宴」。

另外，智慧球場也利用動態人流感測技術，提供球場維安管控需求。今年主題日也特別安排在Twitter、Yahoo TV、myVideo進行英語轉播賽事，當比賽進行到第三局時，林之晨親臨英語轉播現場擔任訪談嘉賓，烙英語與外國球迷一起分享台灣大打造智慧球場的經驗。

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