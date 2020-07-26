高雄市長補選，近期因國民黨候選人李眉蓁碩士論文爆爭議，致使她自願放棄中山大學碩士學位，但也因為爭議，李眉蓁的網路聲量近日衝高，也讓預測網站近日評估高雄選情走勢，出現變化。

高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」。近日李眉蓁被爆涉及論文抄襲，網路聲量雖衝高，但選情恐受到一些衝擊。

著名預測網站「未來事件交易所」早在6月18日，就推出「2020高雄市長補選 陳其邁得票數預測」市場，由低至高共設有五個得票數區間，分別為「陳其邁獲得0~459,996票」、「陳其邁獲得459,997~742,239票」、「陳其邁獲得742,240~892,545票」、「陳其邁獲得892,546~939,090票」、「陳其邁獲得939,091票以上」。

且「2020高雄市長補選當選人預測」中，陳其邁以$99的超高價格遙遙領先，市場看好他順利當選。而截至7月26日的市場價格，最高為「陳其邁獲得742,240票~892,545票」，為$54。市場亦認為陳其邁雖有望能夠突破2018年自己的票數，但同時預測市場也分析，「陳其邁得票數恐仍難超越2018的韓國瑜」。

若與同樣是「未來事件交易所」6月20日所做結果相較，「陳其邁獲得742,240票~892,545票」的落點，則從$32成長到$54。

高雄市長補選，未來事件交易所6月20日預測民進黨候選人陳其邁選情。(圖/翻攝自 未來事件交易所)

高雄市長補選，未來事件交易所7月26日預測民進黨陳其邁選情。(圖/翻攝自 未來事件交易所)

《選罷法》規定縣市長和鄉鎮市長同額競選的當選門檻，是得票數超過選舉人總數的20%；意即只要拚過20%、約45萬9996票陳其邁便能順利當選。

(中時新聞網)