(台灣大哥大總經理林之晨（左）擔綱開球投手，打者為金曲小天后孫盛希（中），捕手為富邦悍將選手戴培峰。圖/台灣大哥大提供)

由台灣大哥大與富邦悍將聯手舉辦的主題日【XVIII悍將中學返校日】，25日在新莊棒球場登場，除了富邦悍將對戰樂天桃猿大戲外、還有台灣大哥大總經理林之晨、金曲小天后孫盛希的開球儀式，以及賽後接棒的「台灣大哥大悍將中學校園演唱會」，超強卡司陣容包括邱鋒澤、孫盛希、動力火車一起燃炸全場。

雖然艷陽高照，加上入場前得配合防疫戴口罩，但前來「返校」的球迷們，仍熱情不減的進場為球隊加油。球賽下午5點才開始，但有不少球迷為了一睹球星、明星的風采，頂著艷陽，攜家帶眷，從下午2點起陸續在球場周圍排隊入場，參加一年一度的悍將主題日活動。

為了迎接這些熱情的大小「返校生」，台灣大「5my」的學長姐們也精心規畫一系列的社團活動，讓「返校生」入社體驗和闖關。「家長會長」林之晨下午三點半特別提前來現場體驗社團活動與球迷同樂，首先加入myAir和mySports「水中蛟龍救生員社」，挑戰急速跳繩和精準拋圈圈。

林之晨接著前往myVideo策畫的「無奇不有攝影社」攤位，挑戰模仿myVideo全新夯劇「違反校規的跳投」的海報拍照姿勢，由於他曾是台大籃球隊成員，很輕鬆地就擺出專業model姿勢，連悍將社長吉祥物Frankie也搶著與他合影。

台灣大7月5G開台後，讓今年悍將主題日的呈現有別於往年，融入「超5G應用」的高科技創意，在球賽開始時，球迷透過電視及手機螢幕收看MOMOTV、myVideo直播的畫面，可欣賞一齣AR擴增實境秀，一艘虛擬飛船在氣勢磅礡音樂搭配下，緩緩駛入新莊球場正上空，飛船上吊掛著「空投箱」，然後精準地拋在球場中央，正當球迷疑惑箱子裡到底裝著什麼東西時，空投箱的頂蓋突然噴飛，伴隨著煙霧，蹦出一顆台灣大最新企業識別標幟和標語 「Open Possible 能所不能」，驚人的特效，讓人嘆為觀止，這也是台灣大獻給主題日「返校生」的驚喜禮物。

在AR大秀後，緊接著登場的是開球儀式，由林之晨首次擔綱開球投手的角色，求好心切的他，下午早早就來到球場進行特訓，希望在投手處女秀上，一展身手，不過，今年擔任開球打者嘉賓的來頭也不小，是由金曲小天后孫盛希上陣揮棒。

林之晨在開球前向全場球迷表示，台灣大在新莊球場入口處特別準備了VR棒球遊戲，歡迎球迷前來體驗高科技的應用。

談到初登板的練球心得，林之晨笑說：「有些緊張，因為很久沒有投球」，向來對自己要求很高的林之晨，在開球後受訪笑說，給自己的開球打59分。他也提到，自己小時候常打棒球，心中一直有夢想，希望能站在真正球場的投手丘上投球，終於如願以償。

賽後的演唱會則是主題日的重頭戲，由「狼人殺」小天王邱鋒澤演唱當紅夯曲《天黑請閉眼》、《天亮請睜眼》，率先帶動現場氣氛，再由擔綱開球打者、並以《希遊記》專輯拿下第三十屆金曲獎「最佳國語專輯獎」的孫盛希，首次在球場演唱電視劇「想見妳」片頭曲「Someday Or One Day」。最後則由締造過無數暢銷金曲的搖滾天團「動力火車」，現場獻唱《繼續轉動》、《彩虹》等膾炙人口金曲，以輕快傳唱節奏，讓全場「返校生」們重溫經典歌曲。

今年特別的是，守在螢幕前看直播的觀眾，更可透過VR 360的環景技術欣賞演唱會，彷彿親臨現場。

(工商 )