警方在萬華逮人。（圖／熱心民眾提供）

萬華警方日前獲報，西門町1家倒閉的按摩館暗藏春色，業者以LINE傳送小姐的樣貌、身材，客人選中後便前往該處，與小姐進行性交易，檢舉人還指稱，因為陽台掛著高中女生水手制服，疑似有高中女生進行援交，但是警方研判應該是應召女為了投客人所好，提供角色扮演服務，當警方衝入現場進行搜索時，果然發現應召女為違法居留陸籍女子。

據了解，位於萬華的這家應召站豔名遠播，按姿色50分鐘要價3600至5000元，利用廣發通訊軟體攬客，還附上各式美女擅長的招數，可接受玩法以及爆乳照，藉此吸引不少尋芳客上門。

警方24日晚間9時，以破門方式進入館內搜索，當場逮捕5名涉嫌賣淫的陸籍女子，另有4名嫖客，現場並查扣保險套、潤滑劑等證物，陸女供稱，每次所得業者抽1200至2600元。

警方發現，這些陸女都已在台「工作」半年多，其中3人去年9月就已來台，另1人則是1月時來台，因為疫情影響政府3月時，宣布在台合法停留的境外人士，不需申請便可以自動延長30天，7月時又再宣布延長1次，原本打算「工作」3個月就走人的陸女，也順勢留下來「加班」繼續賺錢。

警方偵訊後，將嫖客及陸女依社會秩序維護法裁處，5名陸女另依台灣地區與大陸地區人民關係條例送移民署收容，並擴大追查幕後的賣淫集團。

(中時新聞網)