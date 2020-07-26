調整機車貨物稅，近期炒得沸沸揚揚，財政部小編日前在臉書解釋，指出收貨物稅是因為機車是「移動污染源」，空污的說法讓外界無法接受。對此，「宅神」朱學恒也氣的在臉書質問部長，「我就問一句，部長上次買機車什麼時候，辛亥革命那年嗎？」

財政部23日在臉書貼圖文表示，根據環保署委外研究顯示，車輛移動污染源是造成台灣境內懸浮微粒（PM2.5）濃度高的主因之一；機車排放廢氣產生空污、有害人體健康，因此必須負擔貨物稅；機車課貨物稅的用意，是為了改善空氣品質。

財政部表示，為了防制空污、推產業轉型，財政部提供租稅優惠，機車汰舊換新最高可退貨物稅4000元；另還有中央或地方補助，讓民眾換車意願更高、買車負擔更少。

對此，宅神寫下，鄉親啊，空污稅隨燃料稅徵收欸，結果你現在說抽貨物稅也是因為空污，「那工廠污染源，餐廳油煙排放要不要也跟著加稅？財政部收稅的原因可以這樣作圖亂掰的嗎？」

而宅神貼文曝光後，也引起網友討論，不少人紛紛留言寫下，「你突破盲腸了」、「要收錢起碼也正名一下，貨物稅是因為空污？」、「部長都有配車，可能已經不知道什麼是『買車』了」。

(中時新聞網)