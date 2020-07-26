眼見自家球員先後離開奧蘭多隔離區域，目前還不知道球隊陣容何時可以到齊，偏偏當家第六人路威廉斯還鬧出跑去夜店開派對風波，快艇總教練瑞弗斯26日受訪表示，「我對路威廉斯離隊後的活動軌跡沒什麼好說的，我也沒跟他一起去！」

「不過我現在唯一可以告訴你的是，路威廉斯現在已經抵達奧蘭多，他的那些夜店照片被媒體曝光了，我們當然很不希望看到這些。」從瑞弗斯的回答，可以清楚感受到他的不爽或怒氣，畢竟連路威廉斯自己也都坦承前往夜店「用餐」。

儘管快艇身為本季復賽後的熱門爭冠球隊之一，最近卻受眾多狀況嚴重干擾，目前包含先前確定感染新冠的沙梅特與祖巴茲，以及自行離開奧蘭多的路威廉斯、哈瑞爾及貝弗利等人，都已先後來到奧蘭多接受隔離，何時上場還很難說。

不過快艇將於31日的復賽開幕戰遭遇湖人，屆時能否及時找回完整陣容？瑞弗斯的回答很無奈，「我對此表示懷疑，我很難判斷是否可以做到這一點。」看來他只能期望這些球員可以趕緊把專注力放回球場，否則快艇爭冠之路將很坎坷。

(中時 )