曾任某高爾夫球場董事長祕書的侯姓男子，前年趁球場外包咖啡廳女性員工醉倒，被男友攙扶到咖啡廳內休息時，將下體放入對方嘴巴並以手指性侵，侯事後賠償對方130萬元，並以要照顧重病的岳母，上訴高院請求輕判緩刑，但高院認為被害人迄今仍走不出性侵創傷，判處侯男徒刑3年，不同意緩刑。可上訴。

判決指出，2018年11月18日下午，被害人與同事聚餐飲酒後不勝酒力，被男友攙扶到咖啡廳內休息。侯男見被害人因不勝酒力趴在桌上休息，認四下無人有機可乘，竟先以下體放入對方口中，再以手指性侵。

被害人男友返回後，發現女友不斷哭泣，內褲還被脫至大腿處，而人在現場的侯男外褲拉鍊還未拉上，質問侯男，並調閱監視器發現侯男惡行，被害人報警提告。

一審審理時，侯男認罪，但女員工遭疑因性侵後走不出陰影，有急性憂鬱症反應及創傷後壓力症候群，判決侯男徒刑3年。侯上訴高院，以他與被害人達成民事和解，並已賠償130萬元，且須照顧重病岳母，請求減輕其刑並予緩刑。

高院認為，侯男雖已賠償130萬，但未能獲得被害人原諒，加上其所犯係最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，不符合刑法第59條減刑規定，一審判刑3年，也不符緩刑條件，因此駁回侯上訴，侯仍被判刑3年。可上訴。

(中時 )