國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，昨（25）日在競選總部成立大會上，正面迎擊論文爭議，表示「這兩天、我紅了！」因為論文，讓他成為最近媒體版面最多的李眉蓁，身為孩子的母親，她也會以身作則，教導孩子知錯能改。

李眉蓁明白，自己知名度不如對手陳其邁，但拜連日來論文抄襲風波所賜，她目前是全國知名度最高、媒體版面最多的人，她表示，「我的學歷不重要，重要的是高雄的未來！」

李眉蓁激動落淚，「我只是想到我是一個媽媽，我不要我的小孩以後做錯事情，用硬凹的，我希望我的小孩以後可以知錯能改」，自己必須以身作則，所以選擇出面道歉，對於此事造成中山大學的困擾，也感到抱歉。

李眉蓁認為，高雄年來人口數下降、發展遲滯，高雄孩子的未來才是未來的重點，痛批民進黨無法給高雄人保障，善於「修理式」選舉，過去修理黃俊英、韓國瑜，現在為了打垮她，連國家隊都進駐陳其邁的競選總部。

雖然前高雄市長韓國瑜未出席競選總部成立大會，李眉蓁也替他抱不平，質疑「為什麼4年不讓我們做完！」高雄市已負債3千億元，難道要繼續負債5、6千億元嗎？

(中時新聞網)