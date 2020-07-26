國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文爆發抄襲爭議，使許多政治人物的論文爭議也浮上檯面！國民黨昨召開記者會檢視綠營政治人物論文，民進黨發言人顏若芳則回擊，稱國民黨對李論文抄襲問題，已到窮途末路，企圖用烏賊戰來移轉焦點。對此，前國民黨立委孫大千認為，民進黨發言人寧質疑國民黨是否有網軍，也不願花時間面對黨內重量級政治人物的論文爭議，「顯然是一種心虛的表現」。

顏若芳昨指出，國民黨不回應李眉蓁抄襲假論文的問題，意圖用抹黑栽贓的烏賊戰術來混淆視聽。並質疑國民黨記者會上使用的圖卡，是親藍粉絲團「普魯士藍」所發布的，「『普魯士藍』是不是就是國民黨的網軍？『普魯士藍』就是文傳會經營的側翼呢？」

對此，孫大千在臉書直言，究竟是在怕什麼？他認為，民進黨發言人寧願長篇大論地來質疑國民黨是否有網軍，卻不願意花一點時間來面對黨內重量級政治人物的論文爭議，顯然是一種心虛的表現。他說論文抄襲嚴重違反學術倫理，原本就是一種「零容忍」的行為。李眉蓁既然已經公開道歉，並且申請撤銷學位，民進黨是否要用同樣的「零容忍」標準，來處理黨內政治人物的論文爭議？

他認為，民進黨發言人真正應該回答的幾個問題：

第一，論文當中拚字錯誤連篇，論點錯誤不斷，是否代表這篇論文大有問題？

第二，「刻意抄襲」和「抄錄不當」的界線究竟在哪裡？難道陳建仁前副總統不應該站出來為自己的論文說幾句話嗎？

第三，如果90%算是抄襲，那50%算不算是抄襲？25%算不算是抄襲？難道這些被點名的民進黨籍政治人物不應該站出來為自己的論文說幾句話嗎？

(中時新聞網)