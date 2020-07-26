大陸選秀節目《明日之子SUPERBAND》找來鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜等人擔任導師團，要選出最強的男生樂團，導師和學員的互動備受矚目，不過娜娜卻因反悔投票結果，而向節目提議要重錄，微博還以「歐陽娜娜後悔投票提議重錄」登上熱搜冠軍。

歐陽娜娜20歲就以實習老師身分亮相，不過她今（26日）卻以「歐陽娜娜後悔投票提議重錄」登上微博熱搜榜冠軍，原來是娜娜在投票後，發現結果和自己想的不一樣，當下打亂錄影流程說「導演我可以和你討論一下嗎」。

娜娜事後驚覺，她的分數會影響觀眾，並提議要重錄「我沒想到這5分會影響到最後這個結局，如果會影響到，我不會投給他們」，不過其他導師都一致認為，票都已經投了，男星周震南也說：「個人覺得最好的方式是 就這樣吧」。

歐陽娜娜事後則表示，其實當下很糾結（票選結果），所以才會提出討論，而娜娜反悔喊重錄的舉動，遭網酸沒風度「自己投票的時候怎麼不想想好」、「竟然說出『重錄』、『早知道不投』這種話，讓選手多尷尬？」，不過也有人替她緩頰「她只是感到愧疚，徵求大家意見」。

(中時新聞網)