1名31歲的徐姓女子，日前到台中市西屯區黎明路3段上1間銀行，表示欲匯款新臺幣3萬5000元到遠在印尼的海關，讓海關放行其國外友人寄送的禮物；行員驚覺有異，馬上通報第六分局西屯派出所前往處理，及時保住徐女的荷包。

警方表示，經警方了解，徐女在交友軟體上認識1名網友，網友稱要從英國倫敦寄送禮物給她，但禮物卡在印尼海關，需要匯款傭金費，才能讓禮物順送達台灣，所以徐女就按照歹徒指示匯款新臺幣3萬5000元；但銀行行員查詢匯款之受款人帳戶登記在印尼，卻謊稱從英國寄出禮物，察覺有異報警。

警方向徐女分析，貨款資料圖片部分文字的像素低，有遭到變造過的痕跡，極可能是詐騙，行員並告訴徐女，假如禮物真的卡在海關，應該是由原寄件人處理，而不是找收件人；徐女聽完說明後，終於意識到自己是遭到詐騙，幸好有機警的員警及行員，才沒有受騙上當。

警方提醒，民眾遇到他人指示操作ATM或匯款時，要提高警覺勿慌張，並保持冷靜、仔細查證，有任何問題可以撥打警政署165反詐騙電話，才不會讓歹徒得逞。

(中時 )