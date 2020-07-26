大陸昨日多處新增新冠肺炎確診病例，根據新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報指出，新疆維吾爾自治區（含兵團）25日新增新冠肺炎確診病例22例，其中5例為無症狀感染者轉確診病例，新增無症狀感染者38例，所有病例都在出現在烏魯木齊市。

另一方面，同日遼寧省新增13例本土新冠肺炎確診病例，其中大連市佔12例（普通型11例、輕型1例），所有病例皆為無症狀感染者轉歸確診病例；其餘1例通報來自鐵嶺市，屬普通型病例，為大連市疫情關聯病例。新增無症狀感染者14例，也都來自大連市。

而由於多日連續出現病例，大連市昨日晚間發布通知，對多個地區進行區域疫情風險等級做出調整，其中將甘井子區大連灣街道劃定為高風險地區、西崗區香爐礁街道工人村社區、金普新區站前街道盛濱社區、金普新區站前街道楊家村、金普新區先進街道桃園社區劃定為中風險地區。

另外，內蒙古昨日新增5例確診病例則全是來自國際航班境外輸入，目前已累計有11例確診病例。

雖大陸疫情看似仍有波動，但各地電影院仍陸續恢復營業。4日，據「天眼查」數據顯示，大陸20日至22日票房累計超1300萬（人民幣）。

(中時 )