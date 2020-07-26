20年前紅極一時的校園劇「麻辣鮮師」，堪稱是台灣戲劇史上的經典，不但捧紅一票男、女偶像，也讓拍攝地「光啟高中」瞬間成為家喻戶曉的明星私校；然而，有前光啟高中教職員出面指控，光啟高中長期挪用協助第三方辦理考試的教職員酬勞，甚至主動開出填好金額的捐款單，要教職員拿到酬勞後交給學校，若不從就可能沒工作，許多教職員敢怒不敢言，默許光啟高中繼續強逼捐款。

前光啟高中教職員小米（化名）告訴本刊，常有校外單位向光啟高中借場地辦理考試，自己時常擔任試場工作人員，小米單純的認為做了額外的工作，可以再多領一些錢貼補家用，沒想到這卻是個災難的開始。「在校工作5年多的時間，我幾乎沒有領到我實際該領到的全額酬勞，因為學校都會抽走，但我們卻無能為力。」小米無奈的說。

小米說，2014年開始，光啟高中有開設即測即評的考試，他也是從該年開始擔任試務人員，主辦單位勞動部在事前也已規劃參與試務人員的酬勞，如，「學科試場人員每場600元」、「場務人員一場800元」、「監考人員可領2400元」、服務學生另以鐘點計費。

小米被光啟高中強迫捐出自己的酬勞，校方還自製捐款單，上頭除了已打好捐款金額外，後頭還註明「捐贈校務運用」。（圖／黃威彬攝）

但小米表示，自己不管負責哪個工作，最後拿到的酬勞跟表訂的金額完全不符，原本600元的酬勞瞬間被打3折變180元，曾有多位教職員表示不解，但校方卻表示：「你們都是我們學校的人，目前因為學校缺錢，所以補貼一點給學校也是應該的。」理所當然的態度，讓人無法接受。

本刊調查，光啟高中即測即評試場人員及場務人員大多都是校內教職員擔任，監考人員才會外聘他校老師，但支付外校老師及校內服務學生的酬勞卻一點也未短少，小米事後得知，痛批學校做法惡劣，且兩套標準，「就是因為我們領他的薪水，礙於生計我們不得不低頭，擺明就是要欺負我們。」小米氣憤的說。

光啟高中暗槓自家教職員酬勞引起許多校職員不滿，校方為了堵住悠悠之口，甚至還自己開立「捐款單」，上頭早已「貼心」的印好金額，且事由還寫著：「捐贈校務使用」，事後更將捐款單回收，企圖掩滅證據。小米無奈的說自己從未捐款捐得如此心不甘情不願，只希望校方可以重視教職員權益，「不要把我們當成笨蛋耍。」

光啟高中校長陳成業表示，教職員將酬勞部分捐給學校做為校務使用是雙方你情我願，絕沒有強迫捐款一說，他解釋因為即測即評的考試都是舉辦在平日，同時也是在校教職員的工作時間，除了本身領的薪水，他們也可以因為擔任試場工作人員而領到勞動部發的薪水，陳成業說：「在2個工作時段選一個工作做，卻領到2份薪水並不合理。」因此也多次開會向參與的教職員說，若自願擔任即測即評的試務人員，則需捐贈部分勞動部發的報酬做為校務用，但如果參加的教職員請假，則不會扣款，也不會要求教職員捐款。

陳成業表示，這樣子的互利已經行之有年，前教職員卻在遭解職後出面爆料，明顯挾怨報復要渲染此事件，陳成業否認學校以權勢脅迫教職員捐款，強調若有任何一位教職員認為學校做法不當，可以隨時向學校反應，學校會將報酬還給他們。

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(中時新聞網)