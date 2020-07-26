桃園市私立光啟高中遭前教職員出面指控，長期私吞教職員擔任「即測即評檢定」的酬勞，甚至自製「捐款單」強迫教職員捐錢做為校務運用，前教職員小米（化名）表示，校方提及此事曾以「工作權」威脅教職員，因此就算有諸多的不滿也只能隱忍。小米拿出與光啟高中校長陳成業的對質錄音檔，校長「坦承」私吞教職員酬勞是違法的，還擔心「此事若宣揚出去給媒體知道，後果會不堪設想。」

小米告訴本刊，校方確實有針對將教職員酬勞作為捐助校務金使用一事開過會，會議上校方高層一字排開，要反對捐助學校的教職員舉手，台下的教職員面對如此「強硬陣仗」，只能摸摸鼻子表示認同，免得被貼上標籤，「不然在學校怎麼被消失都不知道」。小米說，「我們就像小蝦米對抗大鯨魚一樣，真的沒有人敢替自己發聲，就看著屬於我們的錢被學校A走。」小米無奈表示，要不是他已經離開光啟高中，否則他也不敢說出來。

勞動部勞發署辦理的即測即評檢定，自2014年開始在光啟高中設立考場。（圖／黃威彬攝）

「我大概估算一下，這5年來光是我的部分，光啟高中就拿走了10多萬。」小米離開學校後曾在友人的陪同下，找校長要回非自願捐款的捐款單，校長一度堅持不給，表示自己不是怕，而是知道這件事情是違法的，還反嗆小米：「如果給你捐款單又流了出去，被媒體報出去怎麼辦，我怎麼會給你們？」小米曾懷疑校方之所以堅持回收捐款單，就是因為害怕證據洩漏出去而東窗事發，但如今連校長都已經承認此事違法，也證實了他自己長久以來的猜測。

桃園市教育局表示，光啟高中雖有減班，但還是維持在正常招生營運，因此只要校方有提出補助申請，只要審核通過仍會撥款給學校做為校務使用。政府有正常補助，學校也正常運作，但究竟為何還會年年強逼教職員捐款，甚至一年比一年捐款金額高，究竟這筆錢到了何處，還有待相關單位仔細調查。

戲劇「麻辣鮮師」就在光啟高中取景拍攝，捧紅一票男女明星。（圖／報系資料照）

光啟高中校長陳成業表示，教職員將酬勞部分捐給學校做為校務使用是雙方你情我願，絕沒有強迫捐款一說，他解釋因為即測即評的考試都是舉辦在平日，同時也是在校教職員的工作時間，除了本身領的薪水，他們也可以因為擔任試場工作人員而領到勞動部發的薪水，陳成業說：「在2個工作時段選一個工作做，卻領到2份薪水並不合理。」因此也多次開會向參與的教職員說，若自願擔任即測即評的試務人員，則需捐贈部分勞動部發的報酬做為校務用，但如果參加的教職員請假，則不會扣款，也不會要求教職員捐款。

陳成業表示，這樣子的互利已經行之有年，前教職員卻在遭解職後出面爆料，明顯狹怨報復要渲染此事件，陳成業否認學校以權勢脅迫教職員捐款，強調若有任何一位教職員認為學校做法不當，可以隨時向學校反應，學校會將報酬還給他們。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)