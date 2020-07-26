桃園市私立光啟高中遭指控私吞教職員擔任試場工作人員報酬，還自製捐款單填好金額強迫教職員捐款，光啟高中校長陳成業對此表示，即測即評的考試辦在平日，沒有人有權利在同一個時間領雙份薪水，因此有開會詢問教職員是否願意捐贈部分做為校務使用，幾年下來開過很多次會議，教職員並無異議，但倘若教職員認為自己是不樂之捐，也可以隨時告知學校，學校一定會將錢全數還給教職員。

本刊調查，去年底光啟高中非法解僱4名教師，學校當時只以「沒課了」為由，就讓服務20多年的教師打包走人，但不少教職員研判，工作權就在校方手上，被解雇的同僚極有可能是「未配合捐款」，許多仍在校的教職員認為，學校勢力龐大，若不配合捐款可能下個失業的就會是自己，因此多半私下抱屈，各個噤若寒蟬。

對此，律師葉書佑表示，教職員擔任試場工作人員，有付諸勞力，因此報酬也理當屬於教職員私人的財產，若是學校以不對等關係不當挪用教職員酬勞，則可能觸犯《刑法》侵占罪及強制罪，且私校也有《私立學校法》規定私校的收入跟支出應該透明，不能圖利特定人，否則主管機關可以依照《私立學校法》第80條連續開罰，直到改善為止。桃園市教育局高級中等教育科楊股長表示，對此事件尚不知情，後續會調查釐清。

光啟高中校長陳成業否認此項指控，表示捐款都有與教職員事前溝通，絕無「不樂之捐」一說。（圖／翻攝自光啟高中網站）

光啟高中校長陳成業表示，教職員將酬勞部分捐給學校做為校務使用是雙方你情我願，絕沒有強迫捐款一說，他解釋因為即測即評的考試都是舉辦在平日，同時也是在校教職員的工作時間，除了本身領的薪水，他們也可以因為擔任試場工作人員而領到勞動部發的薪水，陳成業說：「在2個工作時段選一個工作做，卻領到2份薪水並不合理。」因此也多次開會向參與的教職員說，若自願擔任即測即評的試務人員，則需捐贈部分勞動部發的報酬做為校務用，但如果參加的教職員請假，則不會扣款，也不會要求教職員捐款。

陳成業表示，這樣子的互利已經行之有年，前教職員卻在遭解職後出面爆料，明顯狹怨報復要渲染此事件，陳成業否認學校以權勢脅迫教職員捐款，強調若有任何一位教職員認為學校做法不當，可以隨時向學校反應，學校會將報酬還給他們。

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(中時新聞網)