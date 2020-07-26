7月27日‬至7月30日‬每日夜間‪22時‬起至翌日‪6時‬，國1 將全線封閉台南系統交流道至‪永康交流道‬南下、北上路段。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

‪7月27日‬至7月30日‬（每日夜間‪22時‬起至翌日‪6時‬止），國道1號辦理「‪台南都會區北外環道路第3期‬新建工程」鋼箱型梁吊裝作業工程，將全線封閉台南系統交流道至‪永康交流道‬南下、北上路段，永康分局針對‪永康交流道及改道路‬線沿線加強交通疏導與路況監控。

永康分局提醒，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，交通封閉管制期間，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進；另也呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，行經路口務必禮讓行人等。警方也將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

改道路線：

（一）北上：國道1號‪永康交流道→臺‬1線東行→新港社大道→國道8號新巿交流道→‪臺南系統交流道北上匝道‬國1北行。

（二）南下：國道1號南行→‪臺南系統交流道‬→國道8號東行線→新巿交流道南科聯絡道→新港社大道→臺1線道→國道1號‪永康交流道南行。‬

(中時 )