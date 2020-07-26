44歲歌手楊哲以選秀冠軍進入歌唱界，後來因創作天后江蕙《夢中的情話》打開知名度。近日楊哲除了推出新專輯，也開心宣布老婆懷上第2胎，他笑稱：「目前二寶已6個月，是防疫寶寶。」對楊哲來說可是雙喜臨門。

楊哲早期參加選秀節目《21世紀新人歌唱排行榜》社青組，獲得冠軍後踏入歌壇；2013年他在屏東投資千萬元的芒果冰店，因地段偏遠難以聚集人潮，撐不到1年即歇業，隨後淡出歌唱界。楊哲當年扛著千萬債務，曾經身上只剩銅板，加起來不到100元，還曾走投無路跟地下錢莊借錢，之後他的父親出手相助，楊哲重新研發水果相關產品，也讓他債務壓力減輕不少。

楊哲經營芒果園被稱為「芒果王子」，他自家擁有公頃芒果園，但2008年遇88水災損失慘重；近年他自家種植枋山愛文芒果，這次遇到疫情外銷訂單大減，之後他將芒果製成芒果乾推銷出去，讓他這波疫情中找到逆境生存的方法。

據《自由時報》報導，楊哲近期開班授課教唱歌，每次上課他也不忘為自己新專輯宣傳，學生也都非常捧場。楊哲事業與婚姻兩得意，新專輯推出獲得不少好評，再加上現在老婆又懷上二寶，讓他在工作更加有動力。受疫情影響，楊哲演唱會被迫延期，不過他對自己喊話：「我也把演唱會的宣傳，當成民意代表選舉一樣，會認真向歌唱班學員拜票。」

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(中時新聞網)