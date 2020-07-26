波士頓紅襪隊開季第2戰今（26）日繼續在芬威球場迎戰來訪的巴爾的摩金鶯隊，林子偉獲得先發機會，擔任第9棒游擊手，可惜前2打數無安打。6局下輪到他打擊時，2人出局一、三壘有跑者，比數2比5紅襪落後；教練團決定換波格茲代打，林子偉也退場休息，此役2支0、本季打擊率3成33。

林子偉在2局下2人出局一、二壘有人時首次上場打擊，但打成游擊滾地球造成跑者出局，無功而返。5局下再次上場，擊出左外野平飛球出局；可能因為手感平平，6局下便被換代打退場。

打擊雖無表現，林子偉在2局上與二壘手培瑞薩合作，完成一次雙殺守備，化解一、二壘有人，繼續失分的危機。當時培瑞薩接殺金鶯打者史坦德擊出的小飛球，再傳球給補位的林子偉，二壘跑者艾爾伯托來不及回壘被判出局，結束這半局金鶯的攻勢。

不過此役金鶯隊安打密集，長打也較多，終場以7比2輕取紅襪，本季勝場開胡。先發5.1局失1分的卡伯拿下勝投，敗投是紅襪先發投手培瑞茲，主投5局失5分、4分責失。

(中時 )