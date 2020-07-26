香港新冠肺炎疫情連4日破百例確診病例，近乎失控。香港政務司司長張建宗今日撰文表示，本土病例牽涉範圍廣泛，且有非常多病例染病源頭不明，同一時間甚至出現多個社區發生群聚感染，讓追蹤接觸者以及切斷傳播鏈的工作就家困難，情況令人憂心；張表示，如疫情再度升溫，港府會果斷地採取更嚴厲的管制措施，包含限制處所營業和減少市民出外的空間，不過，目前無意推出「居家令」或「禁足令」，限制民眾外出自由。

張建宗指出，目前慈雲山區內多個公共屋邨出現多例確診個案，該區居民非常擔心，因此港府將針對慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶全面進行免費核酸檢測，檢測將由民政事務總署全面負責統籌。

而近日爆發多起養老院群聚感染個案，有必要為養老院居民設立特定的臨時檢疫所，港府在亞洲國際博覽館設立新增的養老院臨時檢疫中心，首個場館設有100個床位，在上周五啟動運作。另方面，預留作擴充之用的場館，則可提供額外約350床位。

張建宗還提到，大陸中央十分關心香港的疫情變化，且積極回應特首的最新要求，為加大檢測能力和將亞博館改裝為「港版方艙醫院」的工作上提供諸多協助。而此次疫情是香港半年以來最為嚴峻的一次，未來兩星期將會十分關鍵，因此懇切呼籲民眾平時務必盡量留在家中，避免社交接觸和外出用餐。

(中時 )