台中市政府勞工局昨日在圓滿戶外劇場，舉辦台中市首屆「聲動台中 K歌麥克瘋」勞工歌唱大賽，15名晉級決賽者展現職業級歌喉，經過一番激烈競爭，最後由林頡穎拿下冠軍，並由勞工局長吳威志頒發特製麥克風造型獎盃及百貨禮券2萬元。

昨天活動由市議會副議長顏莉敏於賽前開唱，為賽事揭開序幕，並為參賽者加油打氣。比賽安排知名歌手傅薇、阿樂老師及海德老師擔任評審，經過評審專業評判，林頡穎演唱翁立友「最愛的人」獲得第1名。

林頡穎獲獎後表示，希望鼓勵愛唱歌的人珍惜自己的聲音，把握每次上台的機會。活動最後由市議員朱暖英領軍的台中閃亮樂團壓軸演出，為節目帶來另一波高潮。

第2名至第5名依序為謝金融、許麗真、陳玟靜、陳玟秀，為讓得獎者有更多表演機會，接下來還將獲邀參與「聽見音樂會」、「勞工嘉年華」等市府相關活動演出；昨日的個人比賽影片並將上傳到全國廣播的Youtube平台，讓參賽者有更多曝光機會。

勞工局長吳威志表示，勞工是企業最重要的資產，也是經濟成長重要的貢獻者，市府為鼓勵台中勞工參與正當休閒活動，今年舉辦第一屆勞工歌唱大賽，從賽事中看到許多勞工親友們到現場當應援團，讓勞工朋友們在忙碌工作之餘，創造與家人、朋友的回憶。

(中時 )