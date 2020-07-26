桃園呂姓男子趁著借宿的男同事酒醉，僅穿內褲睡覺，竟撫摸對方胸部、下體、肛門，男同事驚醒，發現呂男趴在他雙腿間含吻他的「寶貝」，嚇到質問「幹什麼」，結果呂男再趁他入睡再度侵犯，嚇得奪門而出。高院依乘機性交罪判呂男3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，呂男與被害人原為同事，因2 人上班時段互相錯開，被害人自2018年9月22日起，借住在呂男出租套房。沒想到一個月過去，呂男露出本性，10月24日，呂見被害人飲酒後僅著內褲在床熟睡，脫去被害人內褲，撫摸他胸部、肛門、生殖器，將舌頭伸入對方嘴巴舌吻，以口舔吻其肛門、含住其生殖器為他口交行為。

被害人驚醒後，發現呂男將頭部埋在他雙腿之間，便質問呂「幹什麼」，呂以言語安撫，並將對方內褲套回，但呂見被害人再度躺下入睡，竟又將手伸進對方內褲，撫摸、套弄被害人生殖器，因被害人尚未熟睡，隨即起身，以外出購物為由逃離現場，並聯絡友人陪同報警處理。

一審認為，呂男為滿足一己性慾，竟利用他人後熟睡之際做出性侵犯行，不尊重對方的性自主決定權，考量已坦承犯行且以2萬元和解，因此依乘機性交罪判刑3年6月，呂男上訴高院，遭高院駁回，維持一審3年6月刑度。可上訴。

(中時 )