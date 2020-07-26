台中率六都之先，訂定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，編列100萬元專為漫畫產業提供輔導金。市府新聞局表示，此次徵得21件作品，經委員審查共9件脫穎而出，各件補助3萬元至20萬元不等，盼藉此扶植本土漫畫產業、振興原創漫畫環境，為漫畫創作注入新量能。

新聞局長黃國瑋說，此次活動吸引各縣市漫畫家踴躍投件，除有現役職業漫畫家，還有許多漫畫新秀申請，共徵得21件作品，類型豐富多元，各作品不僅展現出台中在地文化，更感受到對台中情感的溫度，最終選出9件作品，每件作品都非常值得期待。

新聞局表示，此次經專業委員評審後，共9件作品獲得補助金，包括《OL蔡桃桂第4集》、《蚵仔煎的秘密》、《賞寶獵人 SLICE＆DICE in台中》、《糕餅之鄉》、《中州二三事》、《綠制服(暫)》、《犯罪愛情漫畫週連載 ／男友是殺人魔》、《阿嬤與Q妹》，及《〈台中眷村美食散步〉-承載味蕾的漫畫推廣計畫》，詳情可至台中市政府新聞局官網（https：／／www.news.taichung.gov.tw／1569097／post）查詢。

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