資金行情席捲全球股市，股災危機入市市場一飛衝天，到周五（24日）早上為止台股漲勢仍未見停歇，行情看似萬里無雲，有三片烏雲悄悄飄近，不但將終結資金行情，過去一個月買進中小型與生技股的投資人逐漸套牢，趨勢改變的開始。

今年6月底之前全世界最弱的是大陸股市，但是7月大陸股市大漲，上証指數從2900漲到3450點，連天災人禍不斷的股市都漲了，資金簡直到飢不擇食的地步，股市與經濟現實差距越來越大，資金行情輪到大陸股市後將告一段落。最後漲的大陸股市已帶頭殺，大陸經濟衰退將是全球股市下波風暴核心。

櫃買指數與生技股弱勢代表市場最投機、題材最充沛的的族群轉弱，難以吸引更多買盤，指數大漲意味著關注基本面、EPS等最保守的資金進場，大盤指數很瘋，但是小型股、防疫股明顯退燒，大戶、中實戶、散戶已經沒之前瘋了。

當櫃買指數從177.29拉回到7/20低點159.94，意味資金撤出小型股，而且沒有回去。櫃買最旺的時候成交量1000億元，但7/23成交金額剩不到700億元，小型股投機人氣不再，大盤的強勢使小型股賣盤暫時觀望，久盤不漲賣壓自會出籠。

大盤指數一路創新高，生技指數期貨從5230點一路跌到4369點，反彈後又連跌兩天，合一更曾經連續8個交易日跌停板，一口氣從476.5跌到194.5，投機人氣猶在，跌深有搶短買盤，但上面套牢的人更多，是大盤指數創新高都無法消除的套牢籌碼，生技股不論是防疫還是新藥題材已全面潰敗，股價趨勢轉折向下。

聯電7/23漲停板，猶如大陸股市之於全球股市，是落後補漲代表，最保守的資金自以為買進最安全的股票是股市最大的災難訊號。7/24大盤來到12502點創新高立刻跌破12400點，收盤指數創4個交易日新低，連續4天成交超過2000億大盤卻推不動，量先價行，下周量縮跌勢就正式啟動。

從櫃買指數與生技指數得知，大盤見12502點投資人套牢的股票反倒愈來越多、越來越深，小型股與防疫股是這波上漲先鋒，反彈無力指數稍微拉回將率先破底，領先股轉弱是行情結束徵兆，全面逢高減碼方為上策，資金行情，怎麼上去就怎麼下來。

大陸股市落後補漲、中小型股與生技股轉弱這三片烏雲逐漸壟罩台股，資金與投機行情終究會結束，7/24大盤殺出中長黑有如烏雲罩頂，季線(11500點)是第一個目標，破11500往下沒有支撐，直探8523之下。

（本文作者為中華財經台分析師王文良）

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(中時新聞網)