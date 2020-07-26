才剛重新找回工作的《ESPN》權威記者沃納洛斯基，26日隨即恢復「沃神」瘋狂爆料本色，搶先爆出之前大動作面談眾多教練的尼克，終於決定將跟前灰狼總教練席波迪簽下5年主帥合約，尼克總教練這份「爛工作」總算塵埃落定了。

畢竟尼克本季只拿21勝45敗，就連前往奧蘭多參加復賽的資格都沒有，也是他們連7年無緣闖進季後賽，更重要的是他們擁有相當昏庸且具爭議性的老闆多蘭，如今找來新任總裁里昂羅斯，期望可以突破近年球隊相當低迷的窘境。

62歲的席波迪是史上第11位執教超過500場，且拿5成以上勝率的教練，他的8年執教生涯分別帶過公牛與灰狼，留下352勝246敗、勝率5成89的執教戰績，卻在去年1月遭到灰狼同時解除總教練與總裁職位，如今總算找到新工作。

其實席波迪跟尼克的淵源很深，他在1996到2004年期間，擔任當時尼克總教練傑夫范岡迪的助理教練，隨後一直希望自己可以重返尼克擔任總教練，隨著他終於得償所願，就看他擅長防守且重用主力的執教風格，能否帶給尼克全新氣象！

(中時 )