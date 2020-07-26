李眉蓁、陳其邁，今一同赴茄萣區萬福宮參加作醮祈福儀式。(圖/中時新聞網 直播)

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁和民進黨候選人陳其邁，今不約而同都到高雄茄萣區萬福宮參加作醮祈福儀式。但令人驚訝的是，陪同李眉蓁一同參香祈福的，竟是畢業自清華大學科技管理所，曾代表台灣赴日本東京「國家小姐」的邱怡澍。

李眉蓁今26日一早赴茄萣區萬福宮參加作醮祈福儀式，和對手陳其邁一前一後步入會場，雙方團隊沿路受到民眾歡迎，李眉蓁和陳其邁也都拱手向民眾致意感謝。並在宮廟主委帶領協助下，共同參香祈福，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

但今天的地方拜廟行程，吸睛的還有她！畢業自清華大學科技管理研究所，曾是桌球校隊、清華紫荊大使的邱怡澍。或許有人好奇高學歷正妹現在越來越多，有甚麼稀奇的，值得注意的是，邱怡澍曾代表台灣赴日本參加「Miss International(國際小姐)」選拔，並以一襲「三太子服飾」站上國際選美比賽舞台。

據她先前接受媒體訪問時透露，「自己成長過程中，常常參加廟會，所以廟宇文對我來說是影響深重，而且我覺得台灣的三太子非常酷炫，是最具台灣特色的代表」。雖然最後未獲得名，但她也因為求學時喜愛發明，也在各大發明展獲獎，日後計畫組成新創團隊創業，將拿到金牌的伸縮高跟鞋推向國際市場。

(中時新聞網)