. . 昨日、無事に3270グラムの 男の子を出産しました👶✨. . . 母子共に、元気です😃 44歳の出産は、なかなか 体力的にも大変だったけど… 無事に産まれてきて くれてなによりです😄. . . 産後のカラダも労わりながら 子育てとお仕事と頑張って いこうと思います❤️. . . #出産 #産まれてきてくれてありがとう #第4子 #男の子ベビー