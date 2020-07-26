武漢病毒研究所內部情形。

有「蝙蝠女」（Bat woman）之稱的大陸武漢病毒研究所專家石正麗在答覆給科學期刊的提問中指出，2019年12月才首度知道有新冠病毒的存在，嚴正駁斥美國政府所稱新冠病毒是從武漢病毒所意外洩出的說法，她更指控華府此舉危害了她的工作和私人生活，要川普道歉。

香港《南華早報》報導，大陸武漢病毒研究所新興傳染病中心主任石正麗在答覆給《科學》（Science）期刊的提問中指出，調查已經排除了新冠病毒從研究室外洩的可能性。

石正麗表示，去年12月武漢出現神秘新疾病後，自己及研究團隊開始針對疾病進行調查，才首度得知有新冠病毒的存在，她否認自己及團隊在那之前曾接觸過病毒，抨擊「美國總統川普聲稱新型冠狀病毒從我們的實驗室外洩的說法完全與事實不符」，指控病毒外洩說危害了團隊的研究工作及研究人員個人生活，「他欠我們一個道歉。」

石正麗更譴責美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）4月突然終止補助她和紐約非營利組織「生態衛生聯盟」（EcoHealth Alliance）疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）共同進行的冠狀病毒研究的決定，「我們不了解為何NIH終止補助我們的共同研究計畫，並且感到荒謬」。石正麗和達斯札克主要專注於冠狀病毒如何從蝙蝠進入人體。

石正麗也否認團隊中有研究人員確診新冠、並且引起這波疫情的說法，她強調實驗室所有工作人員和學生都進行過病毒檢測，結果均呈現陽性。

她說，目前並不清楚新冠病毒源自於哪裡，「我們在市場的門把、地板、汙水中取回的環境樣本中偵測到新冠病毒的核酸，但我們並沒有在冷凍的動物樣本中檢測到病毒核酸。」

《科學》期刊指出，他們是在2個月前寄給石正麗一系列提問，不過石正麗本月15日才回覆。

(中時新聞網)