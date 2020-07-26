玉米筍是玉米還是筍類？有很多農藥？都是大家長久以來的疑問。營養師呂孟凡就解惑，玉米筍就是年幼的玉米，屬於蔬菜類，還是極少數沒農藥、沒害蟲、沒疾病的蔬菜，營養價值又高，讓許多網友嚇傻眼，終於知道自己錯得離譜「還以為農藥很多」。

翻攝自 臉書《營養麵包（呂孟凡營養師）》

呂孟凡在臉書《營養麵包（呂孟凡營養師）》指出，玉米筍是玉米的絲尚未出現或剛出現，還未受精以前所收穫的果穗，是玉米的小時候。因為在開花前採收，也避免了開花之後會出現的非生物及生物脅迫，一年四季都是玉米筍的產期。

呂孟凡說，國外期刊中的論文顯示，玉米筍可能是極少數沒有農藥殘留、害蟲、疾病的蔬菜，與許多高價蔬菜一樣營養價值高，「根據台灣107年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究報告，玉米筍農藥殘留檢驗合格率為100%」。

呂孟凡說，玉米筍與玉米差在前者玉米桿很軟可整隻吞，後者只能吃玉米粒，營養價值也有差，100克甜玉米的碳水化合物高，是玉米筍的3倍，「所以玉米筍是蔬菜、玉米是全榖雜糧」。

呂孟凡說，玉米雖然熱量較高，但它的維生素A及beta胡蘿蔔素都是玉米筍的好幾倍，所以食物沒有優劣，飲食均衡最重要。對此，網友們看完營養師的解說紛紛留言，「我的天啊，真的是玉米小時候」、「玉米筍竟然是蔬菜欸」、「我老公還說玉米筍的農藥很高，少給孩子吃」。

(中時新聞網)