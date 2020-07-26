台中市政府警察局第四分局黎明派出所日前接獲民眾報案，表示見到有人蹲坐路旁可能需要協助，巡佐賴志福、警員杜晉銘到場後發現為一名20歲廖姓女子因當日晚間與網友約見面卻慘遭放鴿子，正巧錢包已身無分文且手機沒電無法聯繫，最後警方自掏腰包協助廖女前往搭車順利返家。

警方指出，日前晚間19時許，該所接獲民眾報案，有一女子無法回家需警方到場協助，員警立即派遣巡邏警網前往了解，到場後發現一女子孤身無助地坐在路旁，巡佐賴志福趕緊上前關心，經詢問後得知廖姓女子，因晚間與網友約在南屯區某科技大學見面。

警方表示，該女子下午特地從大里區租屋處，搭乘公車前往約定地點，廖女枯等數小時後，不料該網友突稱因故無法前往，廖女想要搭公車返家卻發現餘額不足，錢包現金已用完無法儲值，想要步行返家卻因路線不熟迷失方向，屋漏偏逢連夜雨此時手機也沒電，無助的廖女蹲坐路旁，被好心路人發現趕緊撥打110向警方求助。

巡佐賴志福聽聞廖女遭遇後，擔心她一位單身女子夜晚在郊區若再獨自步行返家恐發生危險，先將廖女載往附近超商；自掏腰包購買飲料讓其解渴並儲值悠遊卡100元，幫助廖女得以趕在末班車駛離前趕上公車返家休息。

黎明派出所長林澤聰表示，若與不熟識之陌生網友約定見面，應盡量約在公共場合，告知親友約定時間、地點並定時回報所在位置或通訊聯繫確保自身安全，攜帶適量金錢，並注意錢財不露白以免宵小之徒覬覦而發生危險。

(中時 )