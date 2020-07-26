全球首艘復航郵輪星夢郵輪公司「探索夢號」，以台灣基隆為母港的「郵輪跳島遊」26日正式啟航，至10月14日前共有31航次帶領台灣旅客到訪澎湖、馬祖、金門及花蓮等目的地，從事5天4夜至3天3天2夜不等的海上之旅郵輪旅，為台灣為後疫情時代國旅市場提供「類出國度假」新選擇。

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光旅遊產業，世界郵輪公司的船隊更全面停擺，星夢郵輪「探索夢號」在台灣以基隆港為母港復航，不只意味台灣防疫有成，也跨出郵輪產業復甦的第一步，後續經營操作對全球觀光旅遊業界具有高度指標意義。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，星郵輪率先復航，有賴台灣政府防疫不懈，以及對郵輪復航將利於港口、經濟、民生休閒的遠見，朱福明除感謝交通部、衛福部，以及基隆市府的支持、協助與推動，以及台灣旅行社的參與和推廣，並希望台灣主管機關能考慮與鄰近的疫情受控區域如日本的離島共建「郵輪旅遊泡泡航線」，進一步刺激區域旅遊復甦，推動疫情後郵輪旅遊安全健康的新常態。

為傳遞「台灣味」，「探索夢號」與國內知名餐飲品牌跨界合作，在船上提供知名珍奶品牌「歇腳亭」珍奶，於國際啤酒大賽常勝軍「臺虎精釀」啤酒，台北米其林必比登推薦「天下三絕」牛肉麵，台灣最大魯肉飯連鎖「鬍鬚張」魯肉飯，以及著名伴手禮「微熱山丘」鳳梨酥，並請到台北萬豪酒店「Marks Teppanyaki」鐵板燒廚藝團隊登船客座，為旅客打造富有本土風味的餐飲體驗。

此外，星夢郵輪更與農委會合作，將2020台灣農業百大精品帶到海上，旅客可在船上品嘗各款嚴選農產品，並開放產地直送宅配預訂，在結束郵輪旅程後繼續細細品味台灣在地特產之最。

「郵輪跳島遊」是以國旅概念操作，為此星夢郵輪特別邀請具有多年領隊導遊經驗的旅遊專家登船擔任「星夢大使」，以華語提供服務，讓旅客更能盡情探索郵輪上的各式體驗。

為迎接「疫後郵輪旅遊新常態」，星夢郵輪首次推出創新的「自郵式」餐飲概念，突破目前郵輪上旅客需於固定三餐時間到限定餐廳用餐的傳統，為旅客提供可以靈活使用和自主安排的餐飲消費券。旅客在船上可使用消費券在任何餐廳用餐，除了可錯開高峰用餐時間，更可享受寬敞的用餐空間，以及更隨心所欲的美食體驗。

雲頂郵輪集團從疫情初期，率先提升船隊防控流程和緊急應變機制，並制定了更全面和完善的防控細則，涵蓋健康篩查、消毒清潔、社交距離措施等八大範疇。星夢郵輪船隊所有郵輪的客房及公共區域均配備100%新風系統，各空間和區域的空氣完全不循環、不交叉。「探索夢號」抵達台灣前，已正式通過全球最大規模的船級社 DNV GL的專業評估，成為在疫情後全球第一艘通過 CIP-M 海事業感染風險管理及防控認證的郵輪，她將持續以符合郵輪特點的防疫規範為旅客和船員的健康保駕護航。

為做好復航準備，雲頂郵輪集團與台灣各主管機關協力進行嚴謹細緻的規劃工作，以「安全安心」為最大考慮，結合當地疫情，再次深入檢查調整集團的郵輪防控細則，確保郵輪符合中央流行疫情指揮中心嚴格的防疫標準。於「郵輪跳島遊」開航前，「探索夢號」除了進行了符合歐盟標準的徹底清潔船艙及深層消毒，其全體船員也完成共計21天的嚴謹隔離防疫管控，並通過核酸檢測。此外，為確保在實際運營時船上的防疫操作能徹底落實與執行，星夢郵輪亦配合中央流行疫情指揮中心進行大規模郵輪防疫演習，更邀請台灣公共衛生專家登船考核及指導，進一步完善對接流程，竭力確保萬無一失。

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