高雄市長補選將於8月15日舉行，國民黨候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，恐使選情受影響。對此，前太陽花成員劉敬文（妖西）表示，若是他可能不會去投票，「因為民進黨是一個常常給我感覺嫌票太多的政黨，所以可以給它贏，但票不要太多，它會比較謙虛可愛一點」。

李眉蓁25日在競選總部成立大會，面對論文抄襲風波，她自嘲是全台知名度最高、媒體版面最多的人。她強調，「我的學歷不重要，重要的是高雄的未來！」她痛批民進黨治理高雄20年，連生存基本的陽光、空氣、水都沒辦法給高雄人保障。但民進黨不知檢討，現在為了打垮她，連國家隊都進駐陳其邁的競選總部，「民進黨只會修理人，為何不把高雄未來修理好？」

然而，對於高雄市長票怎麼投？劉敬文在臉書指出，當然不能投學歷造假、缺乏誠信的人。至於投不投陳其邁他沒意見。不過若是他可能就不會去投票了，因為民進黨是一個常常給他感覺嫌票太多的政黨，「所以可以給它贏，但票不要太多，它會比較謙虛可愛一點」。

此外，針對論文抄襲風波，劉敬文說李眉蓁怎麼這樣就放棄？有前例可循，撐兩天就過去了，他直言，台灣多數選民就不在意學歷反映的誠信問題。他說看來李眉蓁本來就志不在市長。「有一說是國民黨希望藉李父的地方勢力，確保高雄市議長的位子，我覺得蠻有道理的」。

(中時新聞網)