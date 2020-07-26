為落實「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部「引進外籍英文教師計畫」實施至今已邁入第6年，獲補助的公立高級中等學校可聘請外籍教師每週進行20至22節全英語課程。教育部表示，現在每年引進8位1外師，希望未來可以提升到300人。

我國引進外師，目前有兩種方式，一是我國與各引進國（目前為美、英、加、澳及紐等5國，簽訂協定後，由任教學校聘用；另一則是各縣市依照教育部的規範，自行聘用外師。每名外師人事費為102萬6745元，這包含教師的薪資、勞健保補助、勞退金補助、住宿津貼、超支鐘點等相關費用。

為因應雙語國家政策，教育部長潘文忠表示，擬在前瞻計畫中爭取將現行每年英語教育經費從2億元提升到20多億元，一旦獲得立法院通過，明年開始實施，每年引進外師數量將提升到300人。

為讓延攬外師更順利，教育部研議開放持有國際英語教學研習證明（如TESOL、TFFL、CELTA），且於國外公立或已立案之私立學校全職教授英語教學相關課程1年以上者，作為外師任教資格條件之一。

這幾年外師加入英語教學的成效良好，參加引進外師計畫的學校逐年增加，教育部將持續鼓勵更多學校申請，進一步提升英語教學品質，同時也協助學校推動校本特色課程英語化。

國立屏東高中是成功申辦的學校之一，外師透過實地探查屏東縣的風土文化，發展「屏東學」英語課程，將英語結合生活與在地文化，提升學生利用英語進行溝通的意願，讓學生能透過當地文化議題，如鮪魚季、燒王船、墾丁觀光等，以活潑、有趣的教學方式，強化學生英語力與競爭力。

國立蘭陽女中、南投高中則以設計生活化情境的方式，將日常英語、新聞英語、出國旅遊英語設計為對話式課程，將英語課程變有趣。學生紛紛表示，非常喜歡上外籍教師的聽講課，因為除了能有實際運用英文的機會，也逐漸打開心房，不再害怕開口講英語。

(中時 )