新北市長侯友宜今（26）日上午視察湳仔溝整治工程，事後媒體提問，行政院長蘇貞昌昨天到高雄為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁助選，指出已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案，是否行政不中立？

侯友宜苦笑說，其實他蠻羨慕高雄，相信蘇院長也會考慮到其他五都，尤其中央的統籌分配稅款預算新北市最低，是否能考量新北市幅員遼闊，人口最多、預算最少，給新北市更多的資源預算，讓新北市好好做事，藉這個機會希望院長能聽到，院長一定會公平對待六都。

(中時 )