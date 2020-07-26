蘇揆4000億助高雄 侯友宜盼公平對待六都 10:422020/07/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今視察湳仔溝整治工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（26）日上午視察湳仔溝整治工程，事後媒體提問，行政院長蘇貞昌昨天到高雄為民進黨高雄市長補選候選人陳其邁助選，指出已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案，是否行政不中立？ 侯友宜苦笑說，其實他蠻羨慕高雄，相信蘇院長也會考慮到其他五都，尤其中央的統籌分配稅款預算新北市最低，是否能考量新北市幅員遼闊，人口最多、預算最少，給新北市更多的資源預算，讓新北市好好做事，藉這個機會希望院長能聽到，院長一定會公平對待六都。 (中時 ) #高雄 #新北市 #院長 #預算 #侯友宜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競總成立空拍圖出爐 網驚：這人數！ - 政治 論文風暴後 高市長補選街訪民調結果令人吃驚！ - 政治 羅文嘉嘆「遲早會出事」趙少康預言民進黨兩個結局 - 政治 最新街頭民調出爐 還挺李眉蓁嗎？高雄人曝真心話 - 政治 罷韓後 高雄運將驚吐：在地人都在罵這句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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