就算最近受到路威廉斯離隊前往夜店「用餐」風波影響，快艇還是把份內工作做好！「可愛」里歐納德雖在26日手感超冰冷，全場投16中3，僅拿6分、3籃板，快艇仍靠堅強板凳戰力，最後以105比100擊退巫師，搶下熱身賽2連勝。

包含路威廉斯、沙梅特、哈瑞爾、貝弗利、祖巴茲等球員還沒通過隔離期影響，快艇今天只剩10人可用，快艇總教練瑞弗斯很乾脆分成兩隊上場，先發陣容排出雷吉傑克生、保羅喬治、里歐納德、馬可斯莫里斯與賈麥克格林等人上場。

沒想到這套先發陣容碰上同樣陣容殘破不全的巫師，竟然一路居於下風，也讓瑞弗斯末節乾脆只讓派特生、曼恩、諾亞、柯菲與麥克古魯德等板凳球員打滿，沒想到反而扭轉場上局面，派特生與麥克古魯德更在最後關頭屢屢搶分成功。

派特生最後攻下全隊最高16分，曼恩、柯菲、麥克古魯德與莫里斯各有13分，喬治11分，雷吉傑克生10分，諾亞全場雖然只靠罰球拿到1分，卻有6籃板、5助攻與5火鍋的稱職防守表現；巫師則以八村壘、邦加各有15分表現較佳。

(中時 )