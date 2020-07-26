浪漫客庄遊電子旅遊券自22日開放一般民眾登記，5天吸引了超過200萬人參與，反映超級熱烈！因此客家委員會在臉書上宣布「取消異地消費限制」，在戶籍地也能使用客庄旅遊券。

客家委員會指出，「浪漫客庄旅遊券」參與活動民眾已逾200萬餘人遍及全國各地，達到「異地消費」的施政目的，考量消費者的便捷性，故取消必須前往非戶籍地使用客庄券的限制，「自8月1日起，開放民眾至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍之餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用」。

客家委員會說，已經登錄成功的民眾不用再登錄，也可在戶籍地使用客庄券。對此網友紛紛留言，「太好了，便民~」、「終於可以不用異地消費，可以支持在地店家了」但也有人表示，「超過200萬登記就可以取消異地消費，可是最後不是一樣只有14萬個名額？」、「超過兩百萬人參加，是否應該加碼一下。」

(中時新聞網)