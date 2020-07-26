今年大聯盟第1位登板先發的日籍投手是小熊隊的達比修有，他在芝加哥的萊格利球場擔任球季第2戰先發投手，迎戰密爾瓦基醸酒人隊。結果投4局73球，送出5K，被擊出6支安打、包括1發全壘打，失掉4分。終場釀酒人以8比3獲勝，達比修有吞下敗投。

達比修有今天投得有點掙扎，1局上就被擊出2支安打，所幸未失分；隊友也在1局下攻下1分，取得1比0領先。2局上小熊游擊手想夾殺二壘跑者不成，反而讓對方攻佔一、二壘，紀錄上是一次野手選擇。2人出局後達比修有被擊出安打失1分，雙方戰成1比1平手。

3局上達比修有發威連飆3K，不料好景不長，4局上他先投出觸身球，再被敲出安打，釀酒人攻佔一、二壘；接著賈梅爾揮出三壘打送回2名跑者，釀酒人3比1超前比數。

4局上達比修有再遭重擊，被史莫克揮出陽春全壘打，比數拉開為4比1，釀酒人領先，投完這半局達比修有也退場休息。

5局下輪到小熊隊開炮，施瓦伯擊出2分全壘打，追成3比4只落後1分。不過小熊的牛棚沒能止血，6局上挨了葉立奇的2分炮，比數又被拉開；終場釀酒人則以8比3勝出。

達比修有原本被設定要投80至85球，最後卻投了73球退場，連5局都無法撐完，狀況確實不理想。

(中時 )