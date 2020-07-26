娛樂周報》吳淡如退休赴陸念博士 鄭弘儀被打臉飆粗口 葉玉卿女洩破產爸近況 蔡阿嘎獲27億？ 11:142020/07/26 中時新聞網 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳淡如宣布退休，鄭弘儀被教授打臉。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 726 焦糖哥哥超狂！高中畢業考進中山碩 再爆台大政大搶要他 726 王瞳身敗名裂後回收艾成 傳男方家人反對結婚有變數 蔡阿嘎突獲「27億遺產」。(圖／翻攝自臉書) 725 蔡阿嘎突獲「27億遺產」 自曝「身世之謎」：不用買威力彩 725 李麗珍昔爆「一個月52次」榨乾人夫 漂亮女兒近況曝 724「小鄧麗君」蔡幸娟失婚獨養女兒 砸3億當連戰鄰居 葉玉卿女兒曝破產爸近況。(圖／翻攝自IG) 724 葉玉卿女兒一張比基尼爆乳爽照 意外洩300億富商爸破產近況 723 甜美女星染毒淪街頭行乞1年後…四肢痙攣慘死享年33歲！ 謝金燕罕見卸超濃眼妝。(圖／翻攝自臉書) 723 謝金燕罕見卸超濃眼妝！幾乎快素顏 45歲真實顏值網看傻了 722 被教授狠打臉！鄭弘儀聽完傻眼 下秒飆粗口 722 謝震武「價碼最高」也輸他？劉寶傑被爆《關鍵時刻》真實收入 721 吳淡如宣布退休 考上千年學府念歷史嗆酸民「不關你支持誰」 721 三浦春馬「不得引退」理由曝光 密葬後公司吐4字揭當天實情 720 娛樂8點半》清純女偶像傳訊小王：想和你生小孩 綠帽夫悲憤走上絕路 720 鍾真18歲三點全露拍片 穿回衣服收入減無奈退影壇 (中時新聞網) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #李麗珍 #葉玉卿 #三浦春馬 #吳淡如 #謝震武 #劉寶傑 #鄭弘儀 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 蔡阿嘎突獲「27億遺產」 自曝「身世之謎」：不用買威力彩 - 娛樂 25歲法律系校花「達成50人斬」 曝下海拍A片原因網傻眼 - 娛樂 「最近有些台不能去…」宅神朱學恒驚爆被他封殺！ - 娛樂 外國人票選最美韓國女星 宋慧喬跌到第6名、第1名竟是30歲的她 - 娛樂 李麗珍昔爆「一個月52次」榨乾人夫 漂亮女兒近況曝 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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