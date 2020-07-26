台南藝術大學修復團隊以紅外光檢測永安宮左次間「宮娥」，發現原先構圖與最後呈現方式不同。（台南市文資處提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市白河區的永安宮，門神為府城知名彩繪師潘麗水作品，包括三川殿明間的「尉遲恭」、「秦瓊」，與次間的太監、宮娥，共一組6件，2017年獲列台南市一般古物，因長年日曬劣化，前年由台南市文化局文資處委外修復，今年7月完工，門神宮娥撫平「皺紋」，重現昔日風華。

台南市保留不少潘麗水的作品，但永安宮門神繪製於197年，屬大師彩繪生涯成熟高峰時期所繪，面容生動豐富、鬍鬚分明細緻，衣飾紋路刻畫入微，堪稱大師之代表作。

但因宮廟門面向東方，使用環境長期受太陽直射，加上長期使用等外力因素，門扇保存狀況日漸劣化，表面彩繪層出現皺縮、汙漬、起甲與剝落等劣化狀況。2018年經文資處輔導，由廟方委託台南藝術大學團隊執行門神修復計畫，今年7月正式修復完成。

執行團隊以可見光、紅外線、紫外線、彩繪層切片分析與測試等多項科學檢測項目，層層檢視6件古物各面層的工藝技法與受損狀況，逐一分析判讀，建置完整的健檢紀錄。

修復過程中，團隊自紅外線下可清楚發現左次間門神「宮娥」在構圖時經過較大幅度的修改；「宮娥」鼻子下緣向上調整了約略1至2公分，嘴唇則向上調整了2至3公分，且放大約2倍的大小。由此可以見得，潘麗水藝師對於女性神祇的用筆細膩，在端莊的體態和秀美的臉龐襯托之下，展現出東方女性雍容典雅的氣質。

修復團隊並依照門神劣化現況對症下藥，進行加固、清潔、填補、全色等修復工序，針對皺縮的彩繪層進行加固熨平，為門神撫平「皺紋」、回春「凍齡」，讓彩繪門神延續其信仰及文化資產價值，重現往日風采。

(中時 )