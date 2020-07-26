大陸工信部24日集中曝光了58款侵犯用戶隱私權的App，其中，涉及超過10家美股、港股、A股上市公司旗下產品，還有一些上市公司App也包含在內，違規行為包括私自蒐集個人訊息、過度索取權限、私自將訊息分享給第三方、帳號註銷困難等等。

「某某App想要取得您當前的位置權限」、「某某App想取得您手機圖片權限」等訊息，幾乎是每位手機使用者都會遇到的情況，若用戶選擇拒絕，App部分功能將無法使用，甚至整個App都沒法使用。另外，也有不少人遇到，才剛搜索了汽車相關資訊，好友圈就能看到汽車廣告的現象。

為了解決用戶頻頻因隱私被侵害而感到困擾的問題，工信部發布今年第三批關於侵害用戶權益行為的APP通報，稱依據《網絡安全法》、《電信條例》、《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法規，工信部近期聯合第三方檢測機構對手機應用軟件進行檢查，督促存在問題的企業進行整改。

截至目前，尚有58款APP未完成整改。上述APP應在7月30日前完成整改落實工作，逾期而未改善的，將依法展開處置工作。大陸民眾日常所熟悉的去哪兒網、世紀佳緣、58同城或其關聯方等均在列，而且這些公司中，巨人網路為A股上市公司，金山軟件為港股上市公司，去哪兒網、搜狐、世紀佳緣、搜狗、迅雷、58同城等為美股上市公司。

工信部表示，部分移動應用分發平台管理責任缺失，對上架APP審核把關不嚴，因此，已於7月22日，對相關企業進行了集中約談，後續對問題突出、有令不行、整改不徹底的企業將依法嚴厲處置。

(旺報 )